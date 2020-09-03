В горах ждут минусовую температуру.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
После бабьего лета в Челябинске резко похолодало. Температура упала сразу на 10 градусов. В ночь на пятницу синоптики и вовсе обещают нам заморозки.
По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на пятницу, 4 сентября, по области, в том числе и в Челябинске, температура опустится до +6 градусов, а в горах местами заморозки до -2 градусов.
Днем синоптики обещают просто прохладную температуру: +14…+16.
Ветер стих и осадков в этот день тоже не ожидают.
Такой будет погода в Челябинске и в Челябинской области 4 сентября 2020 года.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru