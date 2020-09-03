В горах ждут минусовую температуру. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После бабьего лета в Челябинске резко похолодало. Температура упала сразу на 10 градусов. В ночь на пятницу синоптики и вовсе обещают нам заморозки.

По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на пятницу, 4 сентября, по области, в том числе и в Челябинске, температура опустится до +6 градусов, а в горах местами заморозки до -2 градусов.

Днем синоптики обещают просто прохладную температуру: +14…+16.

Ветер стих и осадков в этот день тоже не ожидают.

Такой будет погода в Челябинске и в Челябинской области 4 сентября 2020 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru