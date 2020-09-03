В Миассе дети попросили Текслера изменить учебные программы вузов

В миасском IT-CUBE подростки изучают программирование. Фото: телеграм-канал Е-область.
В четверг, 3 сентября, губернатор Алексей Текслер работает в Миассе. Он побывал в центре цифрового обучения детей и подростков — IT-СUBE, открытого на базе Дома детского творчества «Юность».
Ребята сообщили губернатору, что изучают самые последние направления в программировании. Например, 3D-моделирование и кибербезопасность.
IT-СUBE — кузница будущих кадров для IT-предприятий региона, работает с ведущими компаниями в этой отрасли. К здешним умникам и умницам присматриваются работодатели. У гениев программирования от семи до 18 лет, занимающихся в центре цифрового обучения, вырисовывается отличное будущее.
Ребята в разговоре с губернатором сообщили, что вузовское обучение немного отстает от быстро развивающихся информационных технологий. Например, изучающие 3D-моделирование не могут подобрать себе учебную программу дальше: в ЮУрГУ, к примеру, этого направления пока нет.
Алексей Текслер к ремарке прислушался. Он напомнил, что ЮУрГУ станет региональным центром образования в области кибербезопасности и прочих направлений.
— Дети говорят о 3D-моделировании. Нужно проанализировать программы обучения в вузе. Важно понять потребности в специалистах и прогнозы на будущее, на период через пять лет. Подключим наши высшие учебные заведения, поставим задачу и договоримся с федеральным Минобром, — сказал губернатор.
Если появятся интересные детям направления обучения, они не будут уезжать в другие регионы. Теклер поручил региональному минобру проанализировать программы МГТУ, ЧелГУ, ЮУрГУ и педуниверситета.
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