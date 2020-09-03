Только в маске и без температуры: «Трактор» разместил памятку для болельщиков перед началом сезона КХЛ

На арене "Трактор" теперь нужно соблюдать социальную дистанцию. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Из-за коронавируса и распоряжений Роспотребнадзора пройти на игры «Трактора» не так-то просто. Накануне старта турнира КХЛ клуб в специальной памятке еще раз напомнил об ограничениях для болельщиков, которые будут действовать на арене «Трактор».

Памятка:

— Вход только в маске

— При входе будут измерять температуру, если выше 37, то не пустят даже при наличии билета и абонемента

— Точки продаж фаст-фуда в арене «Трактор» будут работать, но все будет продаваться в герметичной упаковке

— Рассаживаться на трибунах нужно не ближе, чем 1,5 метра друг от друга (социальная дистанция)

Напомним, ранее уже сообщалось, о билетной программе «Трактора» и о том, что ледовая арена по распоряжению Роспотребнадзора будет заполняться только наполовину.

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