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Власти Челябинска прокомментировали слухи о строительстве дороги в городском бору

Жители боятся, что чиновники разрешат проложить дорогу вдоль Мелькомбината
Валентина ВагановаВалентинаВаганова
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На территории вокруг поселка теперь запрещено любое строительство.

На территории вокруг поселка теперь запрещено любое строительство.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители поселка Мелькомбинат снова завалили мэрию вопросами о строительстве дороги. Люди боятся, что власти пустят поток автомобилей через бор, реку Миасс с выходом на Молодогвардейцев. В администрации не раз успокаивали — дороги здесь не будет, но жители по-прежнему переживают.

— Заявляю официально — дороги в проекте Генплана там нет. Строить там дорогу и мост мэрия не собирается. Делаю такие заявления с периодичностью примерно раз в полгода, — сообщил пресс-секретарь администрации Челябинска Владимир Сафонов.

Напомним, ранее на эту тему высказался заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков. Он объяснил, что в прошлом году территорию вокруг поселка, площадью почти 60 гектаров, включили в состав Челябинского городского бора — памятника природы. Сейчас на этой территории запрещено любое строительство.

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