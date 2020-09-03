ТРК «Горки» в Челябинске требует «отступные» с предпринимателей, покидающих комплекс

ТРК "Горки". Фото: chelindustry.ru

Несколько предпринимателей, ведущих бизнес в ТРК «Горки», решили перевести бизнес в другое место. Однако с них теперь требуют отступные, не позволяя вывезти свои вещи, сообщает Chel.DK.ru.

На время «ковидных» ограничений администрация ТРК согласилась сократить арендную плату до 50% и подписала соответствующее дополнительное соглашение. После начала работы общепита управляющая Holiday Pizza Светлана Богдашева решила переехать в другой комплекс. После этого «Горки» отказались от скидки и требуют плату в полном объеме.

— Я должна внести полную стоимость аренды за несколько месяцев, хотя комплекс фактически не работал. Ссылки на наличие допсоглашений были отклонены, — рассказывает Светлана.

По словам женщины, если бы она знала о таком повороте, то съехала бы из «Горок» еще весной. В аналогичной ситуации оказались другие предприниматели.

Представители «Горок» не комментируют этот конфликт.

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