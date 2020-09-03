«Трактор» сыграет стартовый матч сезона без главного тренера

Наставнику черно-белых рекомендовали поберечь здоровье. Фото: hctraktor.org

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин недавно перенес тяжелую вирусную инфекцию. Из-за этого стартовый в регулярном чемпионате КХЛ матч челябинской команды против екатеринбургского «Автомобилиста» пройдет без его личного присутствия на арене.

— На протяжении нескольких дней Анвар Гатиятулин должен воздержаться от нахождения на льду, поскольку главный тренер не так давно перенес ОРВИ средней степени тяжести, — рассказал генеральный директор «Трактора» Иван Савин. — Это рекомендация медицинского штаба. Сегодня он будет руководить командой удаленно, поддерживая связь через своих помощников.

Иван Савин отметил также, что в условиях пандемии коронавируса, наставник черно-белых сдал несколько тестов на COVID-19. Все они показали отрицательный результат.

Противостояние «Трактора» с «Автомобилиста» на домашней площадке черно-белых начнется сегодня в 19:00.

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