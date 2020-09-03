Экс-сотрудника южноуральской зоны задержали за убийство 100-летнего ветерана

Юрий - бывший сотрудник ФСИН. Фото: страница Юрия Н. в «Одноклассниках».

В июле Башкирию потрясло убийство 100-летнего ветерана Великой отечественной войны Ивана Несмеянова. Двое неизвестных залезли к фронтовику домой, украли миллион, скопленный с пенсии, и скрываясь, добили его ломом по голове. Дом ветерана был как в криминальном фильме — повсюду были следы крови, даже на полу и ручках двери. Рядом валялась разбитая бутылка из-под шампанского и сигаретные окурки.

Убийц искали два месяца и даже пообещали награду в полмиллиона. Накануне, 2 сентября, предполагаемых преступников задержали. Один из них — односельчанин ветерана 41-летний Виктор В. из села Леуза. Второй — его друг, 32-летний житель Бакала Челябинской области Юрий Н. Оба бывшие сотрудники ФСИН, пишут наши коллеги КП-Уфа.

Для знакомых Юрий был примерным семьянином и трудягой. Воспитывал двоих детей, последние три года проработал на добыче руды, затем подрабатывал грузчиком.

На друзей вышли во время допроса односельчан. Как сообщает LIFE, им даже удалось обмануть полиграф. Но активные следственные действия позволили выйти на след преступников. Южноуралец Юрий Н. отрицал свою вино, а его друг во всем сознался.

— Дед проснулся, и, проснувшись, сказал — кто здесь? А он (Юрий, — Прим. ред.Прим. ред.) вытащил нож, приставил к горлу и начал выпытывать со словами — где деньги, где деньги? — рассказал Виктор В. — Дед ничего не сказал, просто пальцем показал на шкаф.

Сейчас задержанные находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и Разбой». Друзьям грозит до 15 лет лишения свободы.

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