ЧМК открыл благоустроенный сквер на шоссе Металлургов

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») открыл новую благоустроенную часть сквера на шоссе Металлургов протяженностью 250 метров. Реконструкция знакового для заводчан места является частью большой программы по улучшению городской среды, которую «Мечел» реализует в Челябинске.

В прошлом году комбинат благоустроил зеленую зону на пересечении шоссе Металлургов и улицы Дегтярева. В этом году благоустройство продолжилось вдоль шоссе Металлургов от улицы Дегтярева до улицы Сталеваров.

В течение двух месяцев на выбранном участке продолжались работы:специалисты подрядной организации проложили трассу под фигурные фонари, уложили дорожки и бордюры из двухцветной плитки. Последним этапом благоустройства стала высадка газона и деревьев, установка лавочек и урн.

— Сквер — это только одно из тех дел, которые мы реализуем в рамках программы по улучшению городской среды. Параллельно с этим мы сейчас проводим высадку 1100 деревьев в 50 дворах района, защищаем поврежденные деревья города с помощью граффити, а также ежегодно проводим конкурс для молодежи «Эко-проектор» и большой форум «Экоинжиниринг, — сообщил директор управления по работе с персоналом ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.

С инициативой благоустройства шоссе Металлургов ЧМК выступил два года назад. Тогда же провели конкурс проектов, в котором могли участвовать все желающие, по итогам голосования выбрали лучший.

— Спасибо руководству «Мечела» за то, что не остались равнодушными к просьбе жителей района о благоустройстве. Приятно наблюдать за тем, как это место преображается на глазах и обретает все более цивилизованный вид, — сообщил на открытии сквера глава Металлургического района города Челябинска Сергей Кочетков.

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