Шайбу-шайбу! В Миассе появится хоккейная школа «Трактор»

Под фото: Школе «Трактор» — быть! Фото: телеграм-канал «Е-область»

Историческое для Миасса событие произошло в четверг, 3 сентября, на заседании местного Союза промышленников под председательством губернатора. В городе появится школа олимпийского резерва «Трактор». Подписи под документом поставили глава региона Алексей Текслер, директор хоккейной школы «Трактор» Андрей Кудинов и гендиректор автозавода «Урал» Павел Яковлев.

Губернатор подчеркнул, что крупные предприятия Южного Урала должны отвечать за развитие региона, выйти, образно говоря, за периметр производственной территории. Развитие детского спорта в Миассе — один из примеров вложения в будущее нашей области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru