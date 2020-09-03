Шайбу-шайбу! В Миассе появится хоккейная школа «Трактор»

Под фото: Школе «Трактор» — быть! Фото: телеграм-канал «Е-область»
Историческое для Миасса событие произошло в четверг, 3 сентября, на заседании местного Союза промышленников под председательством губернатора. В городе появится школа олимпийского резерва «Трактор». Подписи под документом поставили глава региона Алексей Текслер, директор хоккейной школы «Трактор» Андрей Кудинов и гендиректор автозавода «Урал» Павел Яковлев.
Губернатор подчеркнул, что крупные предприятия Южного Урала должны отвечать за развитие региона, выйти, образно говоря, за периметр производственной территории. Развитие детского спорта в Миассе — один из примеров вложения в будущее нашей области.
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