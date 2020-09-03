Как в Детройте: новый проморолик «Трактора» вызвал споры среди челябинцев

Промо презентовали в день стартового матча Фото: кадр с видео

Новый промо-ролик «Трактора» вызвал жаркие обсуждения в соцсетях. Многим горожанам понравилось пронзительное видео, повествующее о том, что Челябинск — город трудовой славы, а его жители не привыкли делить мир на черное и белое, ведь мы «и есть черно-белые».

— Вот это цепляет, вот это очень круто! — пишет подписчик группу «Трактора» в ВК Станислав.

— Наконец-то! Наконец-то промо «Трактора», за которое не стыдно. Больше того, хочется его пересматривать! — пишет челябинец Михаил.

— Вот такой может быть — инь и янь... Жесткой и суровой — по-челябински. Это не Москва, детка... Это — мы настоящие и гордые, — пишет Вячеслав.

Между тем, горожане нашли сходство с рекламой Chrysler про автоград Детройт. Там прозвучали такие слова: «У меня к вам вопрос. Что этот город знает о роскоши? Что этот город, прошедший через ад, знает о прекрасных моментах жизни?».

— А вот первоисточник. Без Сектора А, бокса и балерины, зато с Эминемом, — пишет в своем Telegram-канале хоккейный критик, бывший пресс-секретарь «Трактора» Игорь Жуков.

На его пост пошли отклики. Наряду с критикой, есть и слова в поддержку авторов ролика:

— Не вижу плагиата — то что города рабочие и только. Да взяли идею и взяли. Ничего не вижу в этом зазорного.

В прошлом году известный челябинский урбанист Лев Владов сравнил Челябинск с Детройтом, обнаружив между двумя городами прямые параллели.

Напомним, прежде фанатская братия обсуждала изменение фирменного стиля «Трактора». Кто-то был крайне недоволен, что убрали любимого мишку с клюшкой, заменив его на схематичного медведя, оставив только черно-белые цвета. Другие, наоборот, двумя руками голосовали «за» современность образа.

Напомним, сегодня, 3 сентября «Трактор» проведет первый матч в новом сезоне КХЛ 2020/2021 с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Игра пройдет в Челябинске. Начало в 19:00.

Как попасть на матч читайте здесь, подробнее о билетной программе.

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