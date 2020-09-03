Челябинское УФАС заинтересовалось рекламой о пользе пива

Именно эта реклама, расположенная на входе в магазин, вызвала вопросы у сотрудников антимонопольного ведомства. Фото: Челябинское УФАС

В Челябинской области сотрудники УФАС возбудили антимонопольное дело в отношении ООО «Ресторан сервис». Ведомство уличило эту фирму в нарушении закона при распространении рекламы алкогольной продукции.

Речь идет о пивном магазине «Мой толстый друг», который находится в Магнитогорске. У входа в заведение была размещена реклама, содержащая следующий текст: «Кто пиво пьет, сто лет живет», «Мой толстый друг качественное разливное пиво холодный квас и лимонад огромное количество закусок».

— При этом реклама алкогольной продукции не должна содержать утверждение о том, что алкогольная продукция безвредна или полезна для здоровья человека. Слоган «Кто пиво пьет, сто лет живет» направлен на формирование у неопределенного круга лиц восприятия о безвредности и полезности алкогольной продукции для здоровья человека, а также влияет или может повлиять на мотивацию потребителя при выборе товара, — сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Теперь фирму, распространяющую эту рекламу, ждет наказание. Скорее всего, сотрудники УФАС назначат штраф.

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