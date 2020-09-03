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Статую Греты Тунберг в Челябинске «снесли» через несколько минут сразу после открытия

«Скульптура» сама покинула свое место
Рустам ЯхинРустамЯхин
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Статую презентовали представители партии «Зеленая альтернатива»

Статую презентовали представители партии «Зеленая альтернатива»

Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

В Челябинске состоялась торжественное открытие статуи известной защитницы природы Гретты Тунберг. Правда, выяснилось, что это даже было не каменное изваяние, а живой человек, обмазанный серой краской и внешне похожий на 17-летнюю шведскую экоактивистку.

— Как вы знаете, живым людям памятники не ставят, поэтому памятник — это номинально. Поэтому мы загримировали человека, — рассказали журналисту КП-Челябинск организаторы акции.

На живую статую накинули покрывало, чтобы совершить торжественное открытие

На живую статую накинули покрывало, чтобы совершить торжественное открытие

Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

Простояла эта необычная «скульптура» недолго — не больше пяти минут. Затем «памятник» собственноручно покинул место, на котором его разместили.

Корреспондент, побывавший на месте событий, отметил, что девушка, которая изображала статую, заметно тряслась от холода

Корреспондент, побывавший на месте событий, отметил, что девушка, которая изображала статую, заметно тряслась от холода

Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

СПРАВКА КП

Грета Тунберг получила международную известность и признание за продвижение идеи неизбежного экзистенциального кризиса для человечества в результате изменения климата.

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