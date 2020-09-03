Статую Греты Тунберг в Челябинске «снесли» через несколько минут сразу после открытия

Статую презентовали представители партии «Зеленая альтернатива»
Фото: Ангелина ЗАКИРОВА
В Челябинске состоялась торжественное открытие статуи известной защитницы природы Гретты Тунберг. Правда, выяснилось, что это даже было не каменное изваяние, а живой человек, обмазанный серой краской и внешне похожий на 17-летнюю шведскую экоактивистку.
— Как вы знаете, живым людям памятники не ставят, поэтому памятник — это номинально. Поэтому мы загримировали человека, — рассказали журналисту КП-Челябинск организаторы акции.
На живую статую накинули покрывало, чтобы совершить торжественное открытие
Фото: Ангелина ЗАКИРОВА
Простояла эта необычная «скульптура» недолго — не больше пяти минут. Затем «памятник» собственноручно покинул место, на котором его разместили.
Корреспондент, побывавший на месте событий, отметил, что девушка, которая изображала статую, заметно тряслась от холода
Фото: Ангелина ЗАКИРОВА
СПРАВКА КП
Грета Тунберг получила международную известность и признание за продвижение идеи неизбежного экзистенциального кризиса для человечества в результате изменения климата.
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