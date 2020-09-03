Музыка, школа, хоккей. Алексей Текслер подытожил поездку в Миасс

В четверг, 3 сентября, губернатор с инспекционной поездкой посетил Миасс. Фото: телеграм-канал Е-область.

Миасс, по словам губернатора, находится в зоне его пристального внимания. Прежде всего, по вопросу теплоснабжения: у города накоплены долго за теплоэнергию. Мэрия ведет переговоры с компанией «НОВАТЭК».

Еще одна тема — неудовлетворительное состояние дорог. На ремонты дорог в центре города по распоряжению главы региона муниципалитет получил дополнительно из областного бюджета 61 млн. руб. Однако, в ремонты вложена треть выделенных средств. Поручение Текслера: работать в связке с областным миндортрансом.

До 15 октября по поручению губернатора будет построен крытый каток у стадиона «Труд». Не уложится подрядчик в срок — не миновать штрафов.

И еще одна спортивная тема: в Миассе появится хоккейная школа «Трактор». Подписи под соглашением поставили директор школы «Трактор» Андрей Кудинов и гендиректор автозавода «Урал» Павел Яковлев

На Машгородке строится образовательный центр: школа на 640 мест и детсад на 140 мест. Откроется важный объект через два года. А по соседству планируется возвести ледовый комплекс. Текслер заявил, что область поддержит отличный проект.

— Перспектива развития Миасса хорошая. Командная работа позволит решить существующие здесь проблемы. Миасс во многом недооценен, как территория развития. Объединив исторический потенциал и сегодняшний экономический потенциал, выделяя необходимые ресурсы, в том числе, из областного бюджета, мы решим все вопросы, — сказал губернатор.

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