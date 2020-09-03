Житель Челябинской области предстанет перед судом за нападение на полицейского и дебош на железнодорожном переезде

Фото: cкриншот видео Уральского СУ на транспорте СК РФ

В Челябинской области сотрудники следственного комитета на транспорте передали материалы уголовное дела в суд в отношении 45-летнего мужчины, который устроил дебош на железнодорожном переезде. Ему предъявлено обвинение в нападении на полицейского.

Все произошло 22 июня. Обвиняемый вместе со своей супругой ехали на личном автомобиле и остановились перед регулируемым пешеходным переходом на участке перегона станция Карталы-2 – станция Начальное. В этот момент проезд был заблокирован шлагбаумом и подъемной плитой из-за приближающегося поезда. Мужчину такое положение дел видимо не устроило.

— Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не желая ожидать открытия переезда, вышел из машины и начал своими действиями «устранять препятствие» к проезду – прыгал по подъемной плите, сломал шлагбаум, создав опасные условия функционирования транспортного комплекса для других автомобилистов путем приведения в негодность блокирующих устройств, — сообщили в пресс-службе Уральского СУ на транспорте.

Вскоре на место происшествия прибыли транспортные полицейские. Однако это дебошира не остановило, и он напал на одного из стражей правопорядка. Полицейским пришлось приложить усилия, чтобы задержать мужчину.

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