«Вход без маски запрещен»: в Челябинске огородили забором часть территории городского Арбата

У челябинцев возникли вопросы из-за этой таблички Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

Жители Челябинска обратили внимание на то, что 3 сентября в центре города на Арбате появились железные ограждения. А на них висят предупредительные таблички о том, что «вход без маски запрещен».

— Уважаемые жители и гости города Челябинска. В связи со сложившейся эпидемологической обстановкой в городе действует масочный режим. Просим воспользоваться вас защитной маской и соблюдать социальную дистанцию, — написано на одной из табличек.

Фото: Ангелина Закирова

В мэрии Челябинска сообщили, что на Кировке идет подготовка к мероприятию, посвященное 75-летию победы. Это празднование пройдет с условием соблюдения всех норм Роспотребназдора.

Фото: Ангелина Закирова

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