Лиственнице — 354 года: эксперты завершили исследование старого дерева в Челябинской области

С помощью резистографа эксперт проверяет наличие гнили внутри ствола Фото: Центр древесных экспертиз "Здоровый лес"

Эксперты Центра древесных экспертиз установили точный возраст лиственницы, растущей в Карагайском бору Челябинской области.

Экологи приезжали на Южный Урал, чтобы проверить состояние старовозрастных деревьев. Одним из таких стала лиственница, которая с 2015 года внесена в данный реестр. В начале исследования эксперты выяснили, что высота дерева составляет 34 метра, а обхват ствола — 128 сантиметров. С помощью резистографа специалисты заглянули внутрь лиственницы, чтобы проверить наличие стволовой гнили. После этого в ход пошел бурав Пресслера, с помощью которого были взяты образцы дерева для установления его точного возраста.

— В результате исследований удалось выяснить возраст природного раритета, который составляет на сегодняшний день — 354 года, — сообщили в Центре древесных экспертиз «Здоровый лес».

Бурав Пресслера помогает взять образцы ствола для исследования Фото: Центр древесных экспертиз "Здоровый лес"

Полный отчет, а также рекомендации по уходу за деревом передадут руководству Челябинской области на торжественной церемонии открытия открытия Дерева — памятника живой природы.

Кроме этого дерева эксперты исследовали дуб в Ленинском районе Челябинска и легендарную даурскую лиственницу в центре города. Результатов по этим двум деревьям пока нет, специалисты во время работы назвали лишь примерный возраст растений.

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