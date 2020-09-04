В челябинском ледовом дворце хоккеист умер во время игры

Реанимировать пострадавшего не удалось Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Трагедия случилась вчера в 19:59 в ледовом дворце «Уральская молния». По данным Горздрава, 55-летний мужчина играл в хоккей, а затем внезапно упал на лед и потерял сознание. Пострадавшему пытались оказать помощь сначала силами местного фельдшера, а затем и с помощью реанимационной бригады.

— Фельдшер оказывал пострадавшему сердечно-легочную реанимацию, — рассказали в пресс-службе Горздрава. — В течение 11 минут приехала реанимационная бригада, попытки продолжались, но без эффекта.

Мужчину пытались привести в чувства на протяжении 45 минут, но спасти его не удалось.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru