В Челябинской области снова умерли четыре человека с коронавирусом

Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валентина ВАГАНОВА

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. По данным ведомства, на 4 сентября 2020 года в регионе зафиксировано 14 699 случаев COVID-19. За прошедшие сутки добавилось еще 73 заболевших. Из больничных палат выписаны 43 человека, а всего с начала пандемии выздоровели 11 648 южноуральцев. Еще 2624 человека остаются под наблюдением врачей.

За прошедшие сутки не обошлось и без смертей. Умерли четыре пациента, у которых был диагностирован коронавирус, но у всех он был сопутствующим заболеванием, а смерть наступила по другим причинам:

— атеросклероз коронарных артерий, гипертоническая болезнь — пациентка, 60 лет;

— ишемическая кардиомиопатия, артериальная гипертензия — пациентка, 73 года;

— атеросклеротическая болезнь сердца, кардиосклероз — пациент, 96 лет;

— атеросклеротическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность — пациентка, 82 года.

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