Максим Фадеев похвастался горой белых грибов, собранных в Курганской области

Продюсер Максим Фадеев выложил в соцсетях фото своей мамы, собравшей целую кучу белых грибов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известный продюсер Максим Фадеев поделился в соцсетях целой горой белых грибов, которые собрала его мама в Курганской области.

— Мама грибов насобирала. Будем грибницу делать! Вкусно! — написал Максим Фадеев.

Пользователи тоже оценили урожай:

— Да уж, грибов нынче хоть косой коси! И все, как в грибной хрестоматии — один к одному!

— Одни белые, класс! Где такие урожаи?

— В Курганской области много белых в этом году.

Также подписчиков продюсера очаровала его яркая мама:

— Какая красивая мама! С таким добрым лицом! Здоровья ей и всего хорошего!

— Мама с голоду пропасть не даст.

Специально для грибного сезона редакция КП-Челябинск приготовила подборку несложных рецептов для блюд из лесных грибов.

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