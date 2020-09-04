Максим Фадеев похвастался горой белых грибов, собранных в Курганской области

Продюсер Максим Фадеев выложил в соцсетях фото своей мамы, собравшей целую кучу белых грибов
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Известный продюсер Максим Фадеев поделился в соцсетях целой горой белых грибов, которые собрала его мама в Курганской области.
— Мама грибов насобирала. Будем грибницу делать! Вкусно! — написал Максим Фадеев.
Пользователи тоже оценили урожай:
— Да уж, грибов нынче хоть косой коси! И все, как в грибной хрестоматии — один к одному!
— Одни белые, класс! Где такие урожаи?
— В Курганской области много белых в этом году.
Также подписчиков продюсера очаровала его яркая мама:
— Какая красивая мама! С таким добрым лицом! Здоровья ей и всего хорошего!
— Мама с голоду пропасть не даст.
Специально для грибного сезона редакция КП-Челябинск приготовила подборку несложных рецептов для блюд из лесных грибов.
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