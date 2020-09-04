В Челябинской области от коронавируса умер последний житель радиоактивной деревни Муслюмово

Гилани Дамбаев много лет боролся за права пострадавших от радиации Фото: facebook.com/Надежда Кутепова

В Челябинской области умер последний житель радиоактивной деревни Муслюмово Гилани Дамбаев. Об этом сообщила его близкая подруга, правозащитница Надежда Кутепова. По словам женщины, смерть Гилани наступила коронавируса, а перенести болезнь он не мог из-за сильно поврежденных легких и сердца. На здоровье сильно сказалась жизнь возле реки Теча, куда сливались радиоактивные отходы.

— Последние годы у него был букет заболеваний, — написала Надежда Кутепова на страничке в социальной сети. — На берегу 1000 мкр/час, в 50 метрах от этого берега он и жил. Плюс купание в реке с 1986 по 1991, пока Ельцин не сообщил, что купаться нельзя.

В девяностые мужчина сделал генетический анализ, после которого выяснилось, что уровень хромосомных аберраций превышен в 8 раз. Однако врачи сказали, что хромосомы повреждены из-за того, что он ходил на рентген после туберкулеза. В результате Гилани остался в Муслюмово.

Его называли «стражем радиоактивной реки Теча». На протяжении многих лет мужчина помогал местным жителям, пострадавшим от радиации, отстаивать свои права.

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