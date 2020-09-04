«Мечел-Энерго» досрочно завершил подготовку к отопительному сезону

ООО «Мечел-Энерго» (входит в Группу «Мечел») 29 августа завершил подготовку к отопительному сезону года в северной части Металлургического района Челябинска. Все необходимые работы выполнены раньше срока.

Помимо ремонта теплофикационных установок, котельных агрегатов, паровых турбин,специалисты компании заменили отработавшую свой срок арматуруи 800-миллиметровую задвижку на главной тепловой магистрали.

Благодаря слаженной работе сотрудников челябинского филиала «Мечел-Энерго», ремонт удалось завершить раньше плановых сроков. При этом единая теплоснабжающая организация МУП «ЧКТС» продолжает проводить ремонт сетей горячего водоснабжения, по этой причине горячая вода пока не поступила в некоторые дома жителей района.

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