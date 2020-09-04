В школе Челябинской области во время уроков вспыхнул пожар

Вероятная причина пожара — замыкание интерактивной доски Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Сегодня занятия учеников школы №2 Верхнего Уфалея прервала пожарная сигнализация. В одном из кабинетов вспыхнул огонь, но готовность преподавателей помогла избежать жертв. Учителя организовали эвакуацию школьников — из здания вывели 343 ученика.

На место происшествия выехали сотрудники МЧС. Здание уже пустовало, поэтому пожарным оставалось лишь потушить огонь, что они и сделали в кратчайшие сроки.

— Очаг пожара на площади 20 квадратных метров был обнаружен в кабинете психолога, расположенного на первом этаже, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Пожар потушили в кратчайшие сроки Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

О причинах пожара позже скажут в отделе дознания, но наиболее вероятной причиной считается короткое замыкание интерактивной доски. Сотрудники МЧС высоко оценили подготовленность школы к пожару: автоматическая сигнализация сработала вовремя, а преподаватели грамотно справились с эвакуацией детей.

Эвакуация людей прошла оперативно Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

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