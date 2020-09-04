На выходные в Челябинске оставят без трамваев целый район

В Металлургическом районе перекроют движение трамваев Фото: Андрей АБРАМОВ

В Металлургическом районе перекроют движение трамваев на три ночи. Управление транспорта опубликовало график нерабочих часов:

— с 22:00 часов 4 сентября до 5:00 часов 5 сентября;

— с 22:00 часов 5 сентября до 5:00 часов 6 сентября;

— с 22:00 часов 6 сентября до 5:00 часов 7 сентября.

Движение общественного транспорта остановят на ЦХП, ЧМК и Коксохиме. Маршрут №3 будет следовать от остановки «Завод им. Колющенко» до «Першино», трамвай №14 — от «Чичерена» до «Першино» и №20 — от «Медгородка» до «Першино».

Напомним, недавно челябинские водителя стали работать, как маршрутчики: управляли транспортом и обилечивали пассажиров одновременно. Нововведением заинтересовалось прокуратура и устроила проверку, тогда кондукторы сразу нашлись.

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