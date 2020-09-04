Начинается осень.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Волна холода в выходные ослабит хватку. На Южном Урале слегка потеплеет. Но явного тепла не ждите. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске и в Челябинской области 5 и 6 сентября 2020 года.
По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на субботу +5...+7 градусов, без существенных осадков. Днем до +17, но возможен дождь.
Ночь на воскресенье такая же холодная. Зато днем без осадков и до +20.
Выше 20 градусов будет и в начале следующей недели. Сама неделя ожидается солнечной.
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