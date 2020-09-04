Райффайзен-Онлайн вошел в ТОП-3 лучших цифровых офисов для частных лиц по версии Markswebb

Интернет-банк для частных клиентов Райффайзен-Онлайн занял 3 место в ежегодном исследовании Markswebb Internet Banking Rank 2020 в рейтинге Digital Office. Методология Digital Office оценивает, насколько полно интернет-банк может заменить клиенту поход в офис для оформления продукта, получения документа или решения проблемы.

Markswebb исследовал интернет-версии 22 банков в несколько этапов: кабинетное исследование, в ходе которого специалисты Markswebb смотрели реализацию пользовательских сценариев в интернет-банке и собирали данные из открытых источников; глубинные интервью с клиентами и юзабилити-тесты с участием клиентов банков. На основе собранных данных компания выделила 400+ критериев для концепции Daily Banking и 200+ критериев для Digital Office.

— Райффайзен-Онлайн — это надежный, понятный и удобный онлайн-банк для управления личными финансами 24/7. Мы высоко ценим обратную связь авторитетного жюри Markswebb и продолжим развивать функциональность нашего приложения, чтобы управлять личными финансами всегда было легко, — отметил Павел Рубахин, руководитель отдела развития электронного бизнеса Райффайзенбанка.

Сейчас Райффайзен-Онлайн пользуются 80% активных клиентов банка. В 2020 году в приложении Райффайзен-Онлайн появилась возможность докупать инвестиционные паи, а также обновился раздел привилегий.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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