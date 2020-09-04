Текслер наградил бойцов передовой борьбы с COVID-19

В резиденцию губернатора пригласили 50 лучших соцработников региона. Фото: gubernator74.ru

В пятницу, 4 сентября, в резиденцию губернатора пригласили 50 соцработников. Вручение им премий главы региона было приурочено к профессиональному празднику, который отмечают в июне. Но церемония отложилось из-за эпидемии ковида.

— С конца марта социальные учреждения работают в режиме строгих ограничений. Сейчас динамика заболеваемости позволила во многом вернуться к привычной жизни. Но вы, как и медики, остаетесь на передовой борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Большинство ваших подопечных — люди из группы риска. Поэтому для социальных работников продолжается горячая пора, — сказал глава региона Алексей Текслер.

Нагрузка на соцработников колоссальная. С конца марта они отработали более 320 тыс. звонков. Более трех тысяч волонтеров и соцработников приносили на дом одиноким, пожилым, нуждающимся продукты, лекарства.

Две тысячи сотрудников интернатов региона работали в режиме двухнедельной превентивной изоляции. Как подчеркнул губернатор, «если медиков мы благодарим за каждого вылеченного пациента, то социальных работников — за каждого, кто не заболел благодаря вашей заботе».

Премии в 30 тысяч рублей получают кандидатуры, которых утверждает совет при губернаторе.

В этом году премии вручили работникам комплексных центров соцобслуживания, центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, областного социально-оздоровительного центра для пожилых, домов-интернатов, социально-реабилитационных центров.

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