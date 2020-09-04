В Челябинской области ожидается похолодание до -4 градусов

О былой летней жаре приходится вспоминать с тоской Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как сообщает гидрометцентр Челябинской области, в ближайшие две ночи ожидаются холода. Температура воздуха составит от +2 до +7 градусов, а в горах и низинах она опустится до -4.

В субботу днем ожидаются небольшие дожди. В целом погода будет более благосклонна, столбик термометра поднимется до отметки +18 градусов, а в воскресенье и до +21. Ветер подует с северо-запада со скоростью 3-8 метров в секунду.

Наступление холодов жители региона могли ощутить уже прошедшей ночью. В некоторых районах температура падала до -2 градусов. В июле южноуральцы мучились от невыносимой жары, а теперь приходится даже тосковать по прошедшим дням.

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