Минздрав объяснил, почему в Челябинской области подозрительно стабильная статистика по коронавирусу

Областной минздрав отчитывается о 3-5 смертях каждый день Фото: Валентина ВАГАНОВА

Количество умерших от коронавируса в статистике минздрава колеблется от трех до пяти в сутки. В августе в 23 днях из 31 было по четыре погибших, отметил читатель КП и даже составил график.

Статистика ровная как расческа. График: читатель КП

— Неужели у нас стабильно умирало по четыре человека? — спрашивает челябинец.

Мы решили выяснить, в чем дело. Оказалось, что погибшие попадают в статистику не день-в-день, а минимум через неделю. Каждую смерть разбирает специальная комиссия. И только после вскрытия, сбора всех справок и заключений погибшего включают в статистику.

— Умирает, конечно, разное количество, но все дело в сборе справок, — объяснила КП-Челябинск пресс-секретарь минздрава Челябинской области Марина Сергеева. — По поступлению документов специальная комиссия разбирает все случаи смерти. Мы понимаем, что примерно по четыре случая разбираются, и после проверки они попадают в статистику.

Не всегда есть понимание, умер человек от ковида или нет. В некоторых случаях разбор может занять несколько недель.

Также читатели «Комсомолки» заметили, что региональная статистика по COVID-19 иногда расходится с федеральной. Ее дает Роспотребнадзор.

— Одно время они не считали, что творится в закрытых наших территориях. Потом у них была задержка по этим цифрам, — добавила Марина Сергеева.

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