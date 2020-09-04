Памятник установили 3 сентября. Фото: пресс-служба Магнитогорска
Памятник «Военное детство» торжественно открыли на площади Победы в Магнитогорске. Бронзовая композиция высотой 2,7 метра и весом около двух тонн символизирует подвиг детей, которые в годы войны трудились наравне со взрослыми.
Скульптуру отлили из бронзы в мастерской Екатеринбурга. Она стоит на двух плитах из красного гранита. Во время дождя камень заиграет яркими красками, олицетворяя огонь и войну. Автор — член московского Союза художников Михаил Баскаков — считает это решение удачным.
Скульптура весит около двух тонн. Фото: пресс-служба Магнитогорска
— Красный гранит очень нарядный и гармонично вписывается в общую композицию, — объяснил Михаил Баскаков.
По словам главы Магнитогорска Сергея Бердникова, на площади Победы создают место, которое будет напоминать людям о годах войны и радости Победы. Ранее там был установлен танк, который принимал участие в боевых действиях. Мэр считает, что от потомков ветеранов требуется одно — сохранить память о подвиге предков на долгие годы и передать ее детям и внукам.
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