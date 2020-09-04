Сергей Шойгу порекомендовал туристам посетить нацпарки Южного Урала

Зигальга — один из самых мощных и протяженных хребтов Южного Урала. Фото: министерство экологии Челябинской области

Президент Русского географического общества, министр обороны РФ Сергей Шойгу дал эксклюзивное интервью «Комсомольской правде». В нем он порекомендовал туристам, путешествующим по России, в какой регион съездить и когда. Так, летом он посоветовал сплавляться по рекам или любоваться китами на Шантарских островах, весной — смотреть ледоход на Енисее или Лене. Осенью поехать на Камчатку. А зимой отправиться на Таймыр и к нам, на Южный Урал.

— Можно поехать в национальный парк «Зигальга» и природный парк «Ергаки». Там девять месяцев снег лежит. Три метра и выше. Там 1500-1600 метров высоты, очень комфортно, не такой суровый климат, как чуть выше в горах, — сказал Сергей Шойгу.

Как сообщает издание «Полит74», в ноябре прошлого года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании нацпарка «Зигальга». Напомним, он расположен в Катав-Ивановском районе. Зигальга — один из самых протяженных южноуральских хребтов. Его самая высокая точка — Большой Шелом — 1427 м.

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