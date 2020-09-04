Посетителям ТРК Челябинской области будут ставить прививки

В ТРК челябинцев будут прививать от гриппа. Фото: Google maps

В субботу, 5 сентября, в Челябинской области начнут бесплатно прививать южноуральцев от гриппа прямо в торговых центрах. Первые пункты заработают в Челябинске Кыштыме и Троицке:

— Челябинск ТК «Леруа Мерлен», с 9:00 до 15:00 (ТРК «Алмаз», Копейское шоссе, 64);

— Челябинск ТРК «КУБА», с 10:00 до 17:00;

— Кыштым ТРК «Радуга», ТРК «Квартал», с 10:00 до 13:00;

— Троицк, в рамках скачек на приз губернатора Челябинской области, с 9:00 до 13:00.

Медперсонал будет следить за соблюдением санитарных норм.

— Напомним, поставить себе бесплатную прививку могут все желающие старше 18 лет, которые не имеют противопоказаний. Для этого необходимо при себе иметь документ удостоверяющий личность, а также медицинский полис, — сообщили в пресс-службе Челябинского областного центра медицинской профилактики.

6 сентября поставить прививку смогут жители поселка Бреды на рынке по улице Торговой с 10:00 до 14:00.

8 сентября вакцинация пройдет в Чебаркуле на мини-рынке по улице Карпенко, 15 с 10:00 до 15:00.

И 10 сентября челябинцы смогут прийти за бесплатной вакциной в ТК «Елки» с 15:00 до 19:00.

Напомним, в конце августа в Челябинскую область поступила новая вакцина от гриппа. Привитые люди практически не болеют, среди всех привитой прошлой зимой заболело лишь 14 человек. Об этом рассказала заместитель регионального Роспотребнадзора Светлана Лучинина.

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