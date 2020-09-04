Челябинцы смогут увидеть парад ретроавтомобилей и посмотреть реконструкции боев прошлого века

Фото: пресс-служба мэрии Челябинска

Мэрия Челябинска в преддверии Дня города решила провести парад автомобилей времен Великой Отечественной войны. Этот автопробег состоится в субботу, 5 сентября. Машины начнут движение в 11:00 от проходной завода ЧТЗ, пройдя мимо АО «Конар» (ООО «Станкомаш») — АО НПО «Электромашина» — ПАО ЧТПЗ. А уже возле дворца культуры имени Колющенко автомобилисты встретятся с участниками велокруиза для того, чтобы вместе направиться на Театральную площадь. Там пройдет экспозиция для всех жителей и гостей города. Ориентировочное время прибытия колонны — в 13.00 часов.

Также одновременно начнут свое движение и гражданские ретроавтомобили: в 11:00 они направятся с Театральной площади в парк «Сад Победы», а затем проедут по проспекту Ленина до памятника Курчатову. После этого машины вернутся на Театральную площадь к 13:00.

А в воскресенье, 6 сентября, на территории парка «Никольская роща» пройдет фестиваль «Челябинские герои». С десяти утра все желающие смогут посетить выставку военной техники и вооружения, поучаствовать в различных конкурсах и мастер-классах. В течения всего дня здесь также будет работать полевая кухня, а со сцены для челябинцев выступят известные творческие коллективы города и области. Но на этом мероприятия не заканчиваются. Так, с 12:00 до 12:30 состоится реконструкция боя Гражданской войны, а с 14:00 до 15:00 — Великой Отечественной войны.

Афиша мероприятий: мэрия Челябинска

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