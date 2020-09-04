В одной из школ Челябинской области сорвалось начало учебного года по вине подрядчика

Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

Прокуратура провела проверку в отношении фирмы из Башкортостана ООО «Бастион», которая делала ремонт в двух образовательных учреждениях Челябинской области. Так, в одной из школ Снежинска подрядчик до сих пор выполняет свои работы, а еще одна школа в Трехгорном прошла приемку в последний момент.

Из-за нарушения сроков ремонта занятие в школе №126 Снежинска пришлось отменить первого сентября.

— Указанные обстоятельства сложились ввиду несвоевременного исполнения обязательств со стороны ООО «Бастион» (р. Башкортостан) в рамках контракта на выполнение электромонтажных работ, что повлекло нарушение прав несовершеннолетних обучающихся на получение образования. Заказчиком — МБОУ СОШ № 126 контроль за исполнением контракта надлежащим образом не обеспечен, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Надзорное ведомство внесло представление об устранении нарушения закона директору ООО «Бастион» и главе Снежинского городского округа. А начальник управления образования Снежинска и директор школы №126 получили предостережения о недопустимости нарушения закона при организации образовательного процесса.

Похожая ситуация произошла в Трехгорном. В школе №108 подрядчик затянул ремонт и выполнил все в последний момент.

— Однако предусмотренные контрактом работы в полном объеме в установленный срок не были выполнены, что могло повлечь за собой угрозу срыва начала образовательного процесса, — объяснили в пресс-службе прокуратуры региона. — Действенных мер, направленных на понуждение подрядчика к исполнению своих обязательств, либо расторжению заключенного с ним контракта в одностороннем порядке не принято. Указанные нарушения при подготовке образовательных учреждений к предстоящему учебному году свидетельствуют о ненадлежащей организации работы по содержанию зданий муниципальных образовательных организаций.

В этом случае надзорное ведомство внесло представление об устранении нарушений закона главе города Трехгорный.

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