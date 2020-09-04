В Челябинске возник крупный пожар на металлобазе

Пожарным понадобилось несколько часов, чтобы локализовать огонь. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинске произошел пожар на Троицком тракте . Там загорелся мусор на площади 350 квадратных метров на территории металлобазы. На место происшествия прибыли 17 огнеборцев. Возгорание они тушили с помощью пяти пожарных автоцистерн и автолестницы.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

— Водозабор на нужды пожаротушения осуществляется из ближайшего пожарного гидранта, расположенного в 300 метрах от места возгорания. Для подачи воды в очаг пожара проложена магистральная линия, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Пожар удалось локализовать в 18:39 по местному времени. Сейчас выясняются все обстоятельства и причины возникновения огня. А в отношении собственника территории, где произошло возгорание, будет возбуждено административное расследование.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

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