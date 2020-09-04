Лучшая агитация — личный пример: губернатор Алексей Текслер поставил прививку от гриппа

В Челябинске непривычно рано открыли сезон прививок от гриппа. Как сообщает городской телеграм-канал «Челябушка» со ссылкой на региональное министерство здравоохранения, запасы вакцин имеются, а составы «Совигрипп» и «Флю-М» абсолютно безопасны.

— Организаторы подошли к теме творчески: ставить укольчики будут и в ТРК по выходным, и на 600 избирательных участках в день выборов в ЗСО и даже на скачках на приз главы региона в Троицке, — продолжают авторы «Челябушки». — Чуть ли не первым прививку от гриппа поставил сам челябинский губернатор. Кампания была запущена спешно и заранее именно по его распоряжению. Заметим, что под визит Алексея Текслера строго медицинского характера была выбрана рядовая, ничем непримечательная больница — вторая областная. Лучшая агитация, как водится, это личный пример.

Корреспонденты «КП-Челябинск» узнали, где южноуральцы уже в ближайшие выходные могут поставить бесплатную прививку от гриппа.