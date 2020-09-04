Челябинская чемпионка мира по тхэквондо больше не будет выступать в большом спорте

Ольга Саломиди является первой и единственной российской чемпионкой мира по тхэквондо. Фото: vk.com / Ольга Саломиди

27-летняя спортсменка из Челябинска Ольга Саломиди (Иванова), которая стала чемпионкой мира по Тхэквондо в 2013 году, не собирается возвращаться в большой спорт. Об этом она заявила на онлайн пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс», пишет издание «Южноуральская панорама».

— К тренировкам как спортсменка я возвращаться не планирую. Только в качестве детского тренера. Весь прошлый год я работала в спортивной школе, — сообщила спортсменка, которая недавно стала мамой.

Ольга Саломиди является заслуженным мастером спорта по тхэквондо, призером чемпионатов мира и Европы, а также первой и единственной чемпионкой мира по тхэквондо из России.

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