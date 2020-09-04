Жителям пяти городов Челябинской области придется несколько дней дышать смогом

в периоды НМУ рекомендуется меньше ездить в транспорте, а также ограничить прогулки на улице. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области ожидаются неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению вредных веществ. По данным челябинского гидрометцентра на 4 сентября, режим НМУ первой степени объявлен в следующих городах: Челябинск, Златоуст, Аша, Коркино и Сатка. Высокое содержание вредных примесей в воздухе должно будет исчезнуть в понедельник, 7 сентября.

В дни с неблагоприятными метеологическими условиями предприятия обязаны снижать количество выбросов, а коммунальные службы проводить дополнительную уборку. Жителям города в периоды НМУ рекомендуется меньше ездить в транспорте, а также ограничить прогулки на улице.

Напомним, ранее Челябинская область попала в топ-10 регионов с самым загрязненным воздухом. За год на Южный Урал приходится почти 595 тысяч тонн выбросов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru