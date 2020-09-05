Очевидцы сообщают, что аварию мог спровоцировать пешеход. Фото: Подслушано ЧМЗ (Official)

В Челябинске на улице Сталеваров 36-летняя автоледи на Renault Duster въехала в Volkswagen Tiguan, который от удара отлетел на обочину и снес светофор. В аварии пострадала десятилетняя пассажирка французской иномарки. Об этом в субботу, 5 сентября, сообщили в городском управлении ГИБДД.

ДТП произошло накануне вечером около 20:45 возле дома №38 по улице Сталеваров в Металлургическом районе.

Как рассказали в Госавтоинспекции, поворачивая налево на регулируемом перекрестке, 36-летняя водитель Renault Duster столкнулась с Volkswagen Tiguan. Немецкий кроссовер двигался прямо во встречном направлении. От удара он отлетел на обочину, где въехал в светофор, повредив его.

— В результате аварии пассажир Renault Duster — девочка 2010 года рождения — получила травмы, — уточнили в городском УГИБДД. — Ребенок находился на заднем сиденье слева и был пристегнут ремнем безопасности.

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