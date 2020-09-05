Число зараженный в Челябинской области продолжает расти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области за сутки зарегистрировано 79 новых случая коронавируса и с начала пандемии число заболевших достигло 14 778. Умерли еще 4 пациента с COVID-19. Об этом в субботу, 5 сентября, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

За прошедшие сутки не обошлось и без смертей. Умерли четыре пациента, у которых был диагностирован коронавирус, но у всех он был сопутствующим заболеванием, а смерть наступила по другим причинам:

— ишемическая кардиомиопатия, атеросклероз коронарных артерий — женщина, 69 лет;

— ишемическая кардиомиопатия, гипертоническая болезнь — мужчина, 71 год;

— сердечно-легочная недостаточность, ожирение — женщина, 67 лет;

— атеросклеротическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность — мужчина, 82 года.

Больничные палаты при этом покинули 70 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 11 718 человек. Под присмотром врачей остаются 2629 зараженных.

Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил до 20 сентября в регионе режим повышенной готовности по коронавирусу.

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