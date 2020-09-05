Губернатор открыл скачки в Троицке

Скачки на легендарном Троицком ипподроме проводятся впервые за много лет. Фото: "Южноуральская панорама"

В субботу, 5 сентября, глава региона работает в Троицком районе. Программа большая: проверка работ по реконструкции центральной площади и стадиона в Троицке, дорожных ремонтов, посещение социальных объектов.

В эти минуты на легендарном ипподроме в Троицке, который построили богатые купцы братья Яушевы в конце 19 века, идут конно-спортивные соревнования на приз губернатора Челябинской области. Старт скачкам дал Алексей Текслер.

Соревнования, проводимые впервые за много лет, станут первым шагом в важной теме реконструкции ипподрома. С просьбой восстановить объект к губернатору обратились в прошлом году руководители хозяйств, занимающихся разведением породистых лошадей.

В Троицке Алексею Текслеру презентовали проект реконструкции ипподрома. В комплексе построек появятся конюшни, манеж, трибуна. Реконструкция начнется в следующем году. Цена вопроса — 120 млн рублей. Кстати, в следующем году ипподрому исполнится 120 лет. Губернатор отметил, что все работы нужно завершить до юбилейной даты. Стройку разобьют на два этапа. Первым делом, появятся беговые дорожки и трибуна.

Скачки в Троицке, как заявил губернатор, будут проходить каждый год.

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