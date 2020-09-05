В Челябинской области выведут новую породу лошадей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Троицком ипподроме в эти минуты идут скачки: конно-спортивные соревнования на приз губернатора. Возрождены они по инициативе Алексея Текслера: в прошлом году с такой просьбой к главе региона обратились южноуральские заводчики лошадей.

Ипподром в приграничном районе региона — старейший в Челябинской области, построен купцами братьями Яушевыми в конце 19 века. В годы Великой Отечественной войны на нем собирали лошадей с окрестных городов и районов для отправки на фронт.

Открыл соревнования губернатор. Поздравил спортсменов с праздником и объявил о создании новой породы лошадей.

— Смотреть на красоту и силу лошади вместе с умением наездника — настоящая радость. Мы возведем ипподром на историческом месте. С коневодами мы договорились создать свою породу лошади, южноуральскую. Это произойдет через несколько лет, — сказал глава региона.

В следующем году Троицкому ипподрому исполнится 120 лет. К громкой дате завершится первый из запланированных двух этапов реконструкции. Построят беговые дорожки и трибуну. Общая цена вопроса — 120 млн. руб.

Алексей Текслер заявил, что скачки в Троицке будут проходить каждый год.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru