Очевидцы утверждают, что легковушка шла на обгон, но ее не пустили. Фото: Екатеринбург — Серов (Online) / Vk.com

Под Челябинском перевернулись фургон KIA и Hyundai Sonata. По предварительной информации, легковушка не выдержала боковой интервал. Травмы получил водитель грузовика. Об этом в субботу, 5 сентября, КП-Челябинск сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Авария произошла около восьми часов утра в Сосновском районе: на 50-м километре трассы М-5 Челябинск—Екатеринбург. 43-летний водитель на Hyundai Sonata, двигаясь в попутном направлении с фургоном KIA под управлением 34-летнего мужчины, столкнулся с грузовиком. От удара иномарки вылетели в кювет и перевернулись.

— По предварительным данным, они не выдержали боковой интервал, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — В этой аварии травмы получил водитель КИА, мужчина был госпитализирован.

Очевидцы аварии уточняют, что водитель легковушки пытался совершить обгон, но его не пустили. Уходя от столкновения с другими автомобилем, Hyundai Sonata столкнулся с грузовиком.

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