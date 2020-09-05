В Троицке придумали, как оставить туристов в центре

В центре Троицка мостят белой плиткой площадь. Фото: телеграм-канал "Челябинск Сегодня".

Купеческий Троицк прекрасен. Каменные особнячки в конце 19 — начале 20 столетий строили на века, потому и сейчас они «держатся». А уж если их реставрировать, да благоустроить окрестности, получатся улочки-«шкатулочки».

О богатом туристическом потенциале старинного городка говорил на встрече с главной муниципалитета Александр Виноградов губернатор Алексей Текслер. Ведь и сам климат благоволит развитию туризма: Троицк — один из самых солнечных городов страны. Сравните: в среднем, по году солнечных часов здесь 2218. В Сочи — всего на 30 часов больше. В Кисловодске — 2090 часов, в Гаграх — 1830, в Пятигорске — 1780.

Виноградов доложил о ситуации с уникальным домом купцов Яушевых. Особняк полуразрушен, но для выполнения проекта и старта реставрационных работ нужно решить вопрос о его передаче из собственности Росимущества в муниципальную. Реставрационные работы местные власти планируют вести не только в центре, но и в прилегающих поселках. Кстати, улицу Климова в центре благоустроили недавно: мощеные тротуары пролегают вдоль обновленных фасадов прекрасных старинных зданий.

Губернатор напомнил, что в этом году из бюджета области Троицк получил в 2,5 раза больше денег на ремонт дорог, чем в прежние. И предложил подготовить заявки по ремонтам в 2021 г. Есть у мэрии намерение построить универсальный спортзал. Идея отличная, но средства получат только те муниципалитеты, кто имеет готовый проект и экспертизу. Стройки начнутся там, где все готово и где точно будет результат, подчеркнул губернатор.

В центре города сейчас реконструируется площадь, которая станет частью будущего туристического маршрута. Здесь появятся кафе, информцентр, два фонтана. Один из них — «сухой»: 25 струй будут бить словно из-под земли: его чаша спрятана в глубине.

В планах местных властей навести порядок во всем историческом ядре. Фото: телеграм-канал "Челябинск Сегодня".

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