Через Троицк пойдет скоростная «ласточка»

Запуск скоростной "ласточки" по маршруту Челябинск - Магнитогорск станет драйвером и для развития туризма в Троицке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Музеем под открытым небом назвал старинный купеческий Троицк губернатор Челябинской области. Сегодня, 5 сентября, глава региона с инспекционной поездкой прибыл в приграничный городок.

Но чтобы стать таковым не на словах, а по факту, нужно заняться реконструкцией исторических кварталов и благоустройством общественных пространств.

Один из примеров — особняк, построенных более века назад, в котором размещается школа искусств. Визит губернатора в ремонтируемое здание, к слову, стал внезапным, его не было в повестке поездки.

Дети занимаются в других зданиях. Но ремонт затягивается из-за некорректного проекта, который пришлось переделывать. В понедельник в Троицк по поручению главы региона приедет комиссия Минстроя для обследования здания.

Подытоживая визит город, Текслер заявил, что до конца года будет запущена скоростная электричка по маршруту Челябинск — Магнитогорск. Поезд пойдет через Троицк.

— Троицк для региона — особый город, город с большим историческим наследием. У города есть все шансы для того, чтобы стать местом притяжения, визитной карточкой Южного Урала. И мы это обязательно сделаем. В виде скоростного электропоезда мы еще и современную транспортную инфраструктуру подтянем в Троицк для развития внутреннего и межрегионального туризма. В следующем году завершится первый этап реконструкции Троицкого ипподрома. Троицк — это центр мусульманской культуры, но здесь много и православных храмов. Мультикульурное пространство вписывается в план развития территории, — сказал губернатор.

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