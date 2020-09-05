Ребенка на скорой доставили в горбольницу №1 Копейска. Фото: Яндекс.Карты

В Копейскую больницу ночью, 5 сентября, доставили 15-летнего подростка с ножевым ранением. Эту информацию КП-Челябинск подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

— В инциденте разбираются сотрудники полиции, — рассказали в пресс-службе полицейского главка. — Более подробная информация будет позже.

В администрацию Копейска данные о произошедшем, по словам начальника пресс-службы Анфисы Ярыкалиной, еще не поступали.

По информации местных СМИ, ребенка травмировали на улице в поселке Кадровик. Удар подростку нанес отчим девушки, которую подросток якобы хотел защитить.

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