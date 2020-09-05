Максим Леонов работает учителем в школе. Фото: пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области

Учитель истории и обществознания Максим Леонов из Кургана, несколько лет назад вытащивший из воды тонущего мальчика, совершил еще один героический поступок. Мужчина вытащил из горящей квартиры десятилетнюю девочку, которая оказалась запертой на ключ снаружи в квартире с решетками на окнах.

Пожар случился в пятиэтажном доме по улице Карла Маркса, 98. Педагог гулял во дворе с ребенком, когда услышал крики метавшихся под балконом горячей квартиры женщин. Там взаперти, задыхаясь и в отчаянии плача, стояла десятилетняя девочка.

— Я схватился за прутья решетки и понял, что выдернуть их без специального инструмента не получится, — вспоминает Максим Леонов. — Их не было лишь в одном месте. Забравшись по стене дома на балкон, я разбил стекло кирпичом и аккуратно вытащил девочку до приезда пожарных.

Девочка, к счастью, не успела отравиться угарным газом. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области, госпитализация ребенку не потребовалась. Прибившие к дому пожарные потушили возгорание и эвакуировали оставшуюся в квартире кошку. Пожар произошел из-за неисправности электрообогревателя.

В ведомстве рассматривают вопрос о поощрении мужчины за спасение ребенка.

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