21-летняя челябинска Александра Карабешкина исполнила на большой сцене свою песню «Можно». Фото: телеканал «Жара TV»

21-летняя певица Александра Карабешкина (SAНЧИ) из Челябинска выступила с авторской песней «Можно» на сцене Vegas Sity Hall в Москве. Там для начинающих исполнителей проходила премия «Жара Kids Awards». Вела концерт известная телеведущая Юлия Барановская, и вместе с молодыми артистами свои хиты перед многочисленной аудиторией исполнили звезды шоу-бизнеса: Согдиана, EMIN, Слава, Жасмин, A’Studio, Зара, Денис Клявер, Кравц, DAVA, Фогель, ST и многие другие.

Челябинка впервые исполнила песню «Можно» год назад на конкурсе «Твой голос» в Москве, где заняла первое место и получила право ротации на радио DMC Music Awards. В мае этого года композиция заняла первое место на международном конкурсе «Страна пой». В итоге SАНЧИ пригласили на премию «Жара» как молодого артиста, который пишет свои песни.

— Было очень приятно попасть в такую звездную компанию и выступить на большой сцене, — рассказала КП-Челябинск мама певицы Елена Каребешкина. — В этой премии артисты представляют только авторские песни, а не занимаются перепевками. Сейчас Александре предложили на ее песню снять клип, и запустить на телеканале «Жара» в качестве видеопродукта.

За плечами Александры Карабешкиной множество побед в международных и всероссийских конкурсах. Девушка участвовала в национальном отборе Беларуси на «Евровидение-2019», проекте «Песни» на ТНТ в 2018 году, «Новой звезде», «Славянском базаре» в Витебске. Была лауреатом специальной премии президента Беларуси Александра Лукашенко, конкурса Euro Contest Grand Prix в Берлине, выигрывала чемпионат России по караоке в Москве и дважды становилась лауреатом премии «Андрюша».

Сейчас Саша учится в Московском гуманитарном университете по специальности «Искусство эстрады». Активно занимается творчеством, пишет песни и аранжировки, участвует в конкурсах и концертах.

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