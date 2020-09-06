На праздничную скамейку в Челябинске усядутся 220 человек

И она тут не вся! Фото: сообщество "Благоустройство Челябинска|Общественные проекты", ВК.

Ко Дню города челябинцам подарят самую длинную скамейку в России. Одновременно на ее смогут усесться примерно 220 человек.

Идея принадлежит челябинским активистам, которые озабочены благоустройством родного города. Деньги на лавочку инициаторы стройки собирают в социальных сетях. При общей стоимости проекта 350 тысяч рублей ужалось собрать 330 тысяч рублей. Внести свою лепту в благое дело можно по этой ссылке.

А тем временем монтаж лавочки уже идет полным ходом за памятником Курчатову. Совсем скоро холодный бетонный парапет облагородят террасные доски, которые сделаны из древесины и полимерных материалов. Организаторы акции обещают, что они прослужат городу около 50 лет.

Скамью смонтируют уже к этому четвергу, 10 сентября. Авторы идеи верят, что смогут зарегистрировать свою скамью в Книге рекордов России как самую длинную скамью в нашей стране.

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