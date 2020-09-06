Пожарные сняли троих детей с окон в горящем доме в Челябинской области

На месте ЧП работали восемь машин и три десятка пожарных. Фото: Наталья Алексеева.

В ночь на воскресенье, 5 сентября, пожарным из Миасса пришлось тушить жилую пятиэтажку на улице Победы. Дым от пожара быстро заволок верхние этажи. Спасателям пришлось экстренно выводить жильцов вниз по лестницам, а кого-то — снимать при помощи автолестницы прямо с окон.

— Ночью загорелся тамбур на третьем этаже. Так как все жильцы спали, пожар заметили поздно — он набрал силу. Пятиэтажный жилой дом имеет коридорный тип планировки. Поэтому продукты горения стали быстро распространяться по зданию. И пожарным пришлось экстренно выводить людей с третьего, четвертого и пятых этажей, — рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Два десятка жильцов смогли выбежать на улицу сами. Еще восемь человек пожарные вывели из здания по лестницам при помощи спасательных комплектов. Десять человек, в том числе трех детей, снимали с окон при помощи автолестницы.

В итоге люди во время пожара не пострадали, хотя двух детей и отправили до утра в стационар, чтобы медики понаблюдали за их самочувствием.

— Сейчас на месте работают дознаватели. По предварительной версии, пожар мог вспыхнуть из-за непотушенной сигареты. Тамбур использовали как курилку, при этом здесь же складировали б/у вещи, — говорят в МЧС.

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