Христианам, мусульманам, атеистам: в память о погибших в Магнитогорске установили поклонный крест

Крест стоит рядом с Кафедральным собором. Фото: Магнитогорская епархия.

У Кафедрального собора Магнитогорска установили поклонный крест в память о тех, кто погиб под обломками жилого дома 31 декабря 2018 года.

Металлический крест исполнен в традициях древнерусских поклонных крестов. Его подножие обрамлено стилизованной горкой из камней — «Голгофой». На самом кресте установят табличку с именами погибших, в том числе мусульман.

— Наш долг молиться о погибших, независимо от их вероисповедования, — заметил епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима. — Пусть крест будет побудительным символом нашей молитвы об ушедших. Взирая на Крест Христов, каждый из нас будет созидать такую любовь, которая, как круги по воде, будет распространяться вокруг человека.

На освящение креста пригласят муфтия.

Фото: Магнитогорская епархия.

Панихиду по погибшим теперь планируют совершать не только в траурный день 31 декабря, но и в особые дни поминовения усопших. Например, в родительскую субботу.

— Память о взрыве 31 декабря будет уроком для будущих поколений. Может быть, соболезнуя, чье-то сердце станет более полным, когда оно соприкоснется с этими страданиями. Сегодня люди разного вероисповедования, жители или гости города могут прийти сюда. Кто-то помолится и преклонит колени, кто-то просто задумается о большем, чем наша сиюминутная жизнь, — замечает Зосима.

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